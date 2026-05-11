Jovem que teve sequelas ao cheirar pimenta é hospitalizada novamente em UTI

A jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 28 anos, voltou a ser internada na última sexta-feira (8) após passar sete meses recebendo cuidados em sua residência. Thais, que sofre com graves sequelas cerebrais desde que teve uma reação alérgica severa ao cheirar uma conserva de pimenta em 2023, foi inicialmente levada a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a realização de uma bateria de exames. De acordo com informações compartilhadas pela família nas redes sociais, a paciente apresentou melhora clínica ainda no mesmo dia e foi transferida para o setor de enfermaria, onde segue em observação e faz uso de medicação antibiótica.

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O quadro de saúde de Thais exige monitoramento constante desde o incidente ocorrido em 17 de fevereiro de 2023, durante um almoço na casa de seu então namorado, em Anápolis, Goiás. Na ocasião, o contato com o aroma de uma pimenta-bode desencadeou uma crise alérgica grave que resultou em danos cerebrais permanentes, retirando sua capacidade de fala e de locomoção. A mãe da jovem, Adriana Medeiros, relatou que o dia da nova internação foi marcado por apreensão, mas celebrou a transferência para o quarto como um passo positivo na recuperação da filha.

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Este novo episódio hospitalar soma-se ao histórico complexo de Thais, que apenas no primeiro ano após o acidente foi internada oito vezes, acumulando mais de 250 dias sob cuidados hospitalares. Recentemente, a Justiça determinou o auxílio home care para garantir a continuidade do tratamento especializado em domicílio, onde ela vinha permanecendo até a necessidade desta nova avaliação médica. A família mantém o otimismo na estabilização do quadro para que Thais possa retornar em breve ao convívio doméstico.