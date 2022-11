Jovem que teve a testa tatuada é preso por furto

Da Redação

Ele entrou em um apartamento através da janela do banheiro

Ruan Rocha da Silva, de 22 anos, foi preso na manhã de domingo (27), suspeito de ter invadido um apartamento e furtado alguns objetos em Cotia, São Paulo. O rapaz teve a testa tatuada, há cinco anos, com a frase "sou ladrão e vacilão". As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Conforme as informações da Guarda Civil, o sujeito teria entrado no imóvel através da janela do banheiro e, na sequência, foi encontrado na sala pelos moradores do apartamento.

Uma equipe de segurança foi acionada e encaminhou Ruan para uma delegacia. Havia um outro mandado de prisão no nome de Ruan por roubo.

"Sou ladrão e vacilão"

O jovem teve sua testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" em 2017, após ter furtado uma bicicleta. Dois homens, o tatuador Maycon Wesley Carvalho dos Reis e o pedreiro Ronildo Moreira de Araújo, foram presos por tatuarem Ruan. Eles foram condenados por lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal.

Depois do episódio, Ruan chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação, mas abandonou o tratamento. Em 2018, Ruan já havia sido detido em flagrante após furtar desodorantes de um mercado em Mariporã, São Paulo.



