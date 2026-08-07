Jovem que teve 80% do corpo queimado pelo marido morre após 22 dias internada

A dona de casa Rafaele Queiroz dos Santos, de 27 anos, morreu após passar 22 dias internada com 80% do corpo queimado. O crime ocorreu no dia 15 de julho na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 23 anos, que ateou fogo na mulher e se encontra preso desde a data do ataque. A morte foi confirmada na quinta-feira (6).

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Devido à gravidade das lesões, Rafaele estava em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. No dia do crime, ocorrido na residência do casal no bairro Frei Damião, a vítima foi socorrida inicialmente pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde local. No entanto, as severas complicações clínicas e a grande extensão das queimaduras exigiram a sua transferência emergencial para a capital.

A Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante ainda no interior da casa onde o crime aconteceu. Um dia após a captura, durante audiência de custódia, o suspeito teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo detido sem prazo definido. De acordo com relatos da família à imprensa local, o relacionamento dos dois era marcado por um histórico de ciúmes, discussões e violência, culminando em uma briga no dia em que ela foi incendiada.

Com a confirmação da morte de Rafaele, o cenário jurídico do agressor deve ser agravado. O advogado que representa a família da vítima, Vinícius Santos, informou que vai requerer formalmente ao Ministério Público do Ceará (MPCE) a alteração da denúncia, mudando a acusação inicial de tentativa de feminicídio para feminicídio consumado. O corpo da dona de casa passará por autópsia nesta sexta-feira (7) e, logo após a liberação, será trasladado de volta para Juazeiro do Norte, onde ocorrerá o sepultamento.

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