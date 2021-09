Da Redação

Jovem que simulou sequestro é flagrado em bar

Um rapaz de 20 anos, morador do município de Lins, São Paulo, está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) pelo crime de extorsão após simular um sequestro e pedir R$ 700 aos pais. O jovem foi flagrado em um bar de Piratininga (SP).

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o acusado saiu de casa no sábado (18), alegando que iria se encontrar com uma mulher. Então, a mãe enviou mensagens ao filho para saber quando ele retornaria para casa. O jovem disse que iria embora pela manhã, ou seja, no domingo (19).

Entretanto, ainda de acordo com o boletim, por volta das 6h30 de domingo, a mulher recebeu uma mensagem pelo WhatsApp do filho, pedindo uma quantia de R$ 700 para que fosse liberado.

Conforme o registro policial, a mãe do rapaz que foi supostamente sequestrado recebeu mais mensagens, pedindo para que a família fizesse a transferência até as 10h. Durante a conversa, os pais do jovem chegaram a receber uma foto dele com a cabeça coberta, em uma área de mata, e fizeram a transferência.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes começaram a investigar o caso e descobriram que o jovem esteve em um bar em Piratininga. Imagens do circuito de segurança flagraram o morador no local na noite de domingo (19), consumindo produtos com uma jovem e outro rapaz.

Diante disso, a polícia constatou que a história não era verdadeira e que o jovem "tinha a finalidade de causar temor em sua família para que depositassem dinheiro em sua conta", conforme o BO.

No fim da tarde de segunda-feira (20), o jovem voltou para a casa e foi levado pelos pais à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde tentou reafirmar a história do sequestro, mas acabou confessando a mentira.

O jovem disse à polícia que elaborou a história para conseguir dinheiro para usar drogas e passear em Piratininga com a mulher que conheceu por meio de um aplicativo de relacionamento. Confessou ainda que sujou as próprias roupas antes de chegar em casa para manter a história aos familiares.

Com informações; G1.