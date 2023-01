Jovem que morreu ao cair de prédio estava com namorado e amigos

Da Redação

As autoridades irão analisar imagens de câmeras de segurança para ver, de fato, o que houve

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) segue com as investigações a respeito da morte de Isis Tabosa Araújo, de 21 anos, que caiu de uma varanda que fica no 5º andar de um prédio em Águas Claras, e, conforme as autoridades, no momento em que o acidente ocorreu, a jovem estava no imóvel com o namorado e amigos. O proprietário do apartamento também estava no local quando a tragédia aconteceu.

Isis morreu ao tentar passar da sacada do imóvel em que estava para a varanda ao lado. Quando ela sofreu a queda, utilizava apenas uma calcinha e um top.

Pessoas que presenciaram a queda ligaram rapidamente para o Corpo de Bombeiros, pedindo socorro. No entanto, assim que as equipes chegaram no endereço, nada pôde ser feito, visto que a jovem já não apresentava sinais vitais.

As testemunhas alegaram que, após a queda, o grupo que estava no apartamento não desceu para ajudar a vítima. De acordo com a investigação, a queda seguida de morte ocorreu na manhã de segunda-feira (2).

A polícia já analisa os vídeos de segurança do prédio para obter mais informações sobre a queda. Mas a corporação não acredita na hipótese de suicídio.

A coluna Na Mira, do site Metrópoles, conversou com moradores do prédio, que disseram ter ouvido gritos para que a jovem não tentasse passar para outra varanda. Segundo essas mesmas testemunhas, houve uma fatalidade. Elas acreditam que Isis tenha se desequilibrado ao fazer o movimento arriscado.

Um morador do prédio, ouvido pela coluna, chegou a afirmar que a impressão é de que a jovem parecia fugir de alguém e, por isso, tentou passar de uma varanda para outra.

