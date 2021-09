Da Redação

Jovem que mobilizou mais de 170 a doarem sangue morre

A jovem Isabelle Pereira, de 20 anos, morreu em São Vicente, São Paulo, depois de descobrir um câncer e ter uma longa batalha contra a doença. Depois de receber o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, ela conseguiu mobilizar mais de 170 pessoas a doarem sangue.

continua após publicidade .

“Ela lutou bravamente para viver, falou para a mãe dela que não queria morrer. Meu Deus, como ela lutou! E nós tínhamos muita fé. Está doendo demais, a mãe dela está com o coração despedaçado”, afirmou a autônoma Kátia Lúcia, de 34 anos, prima da jovem.

A jovem começou a apresentar os primeiros sintomas do câncer no mês de abril de 2020. Após procurar atendimento médico, ela ficou internada em Cubatão por 13 dias. Durante o período, ela teve que retirar água do pulmão e fez biópsia para analisar se tinha alguma doença.

continua após publicidade .

Depois disso, Isabelle ainda teve que fazer vários exames para chegar ao diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Após a confirmação em relação à doença, ela chegou a precisar fazer uma cirurgia para colocar um cateter perto do coração. Além disso, ela começou as quimioterapias a cada 15 dias.

Durante seu tratamento, Isabelle precisou receber transfusão de sangue. Por causa disso, uma prima dela publicou nas redes sociais sobre a necessidade da jovem. Os pedidos de ajuda rapidamente se multiplicaram entre compartilhamentos. Com isso, mais de 170 pessoas se mobilizaram e doaram sangue em seu nome.

Com informações: G1