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FEMINICÍDIO

Jovem que matou namorada asfixiada em SC mandou mensagens se passando pela vítima

Mãe da vítima desconfiou das desculpas enviadas pelo WhatsApp e acionou a polícia; autor confessou o crime e está em prisão preventiva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem que matou namorada asfixiada em SC mandou mensagens se passando pela vítima
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um jovem de 21 anos foi preso preventivamente após confessar ter assassinado a namorada, Joviana Evelyn Iankovski, de 19 anos, e utilizado o celular da vítima para trocar mensagens com a mãe dela, na tentativa de ocultar o crime. O feminicídio ocorreu na cidade de Sangão, no sul de Santa Catarina. Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito matou a jovem com um golpe de mata-leão no último dia 7 de agosto. A violência teria ocorrido após uma discussão do casal, motivada pela descoberta de mensagens do rapaz com outras mulheres.

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O corpo de Joviana, que era estudante de ciências biológicas, permaneceu trancado no quarto do namorado por cerca de três dias, sendo localizado apenas na segunda-feira (10). Durante esse período, o rapaz pegou o aparelho celular da vítima e passou a responder a mãe dela por aplicativos de mensagens, afirmando que estava sem bateria e que o casal estava apenas aproveitando o fim de semana. O objetivo, conforme o próprio suspeito admitiu em interrogatório às autoridades, era despistar a família sobre o desaparecimento da jovem.

A farsa chegou ao fim quando a mãe da vítima começou a desconfiar do teor das mensagens, uma vez que não conseguia respostas concretas ou contato direto com a filha. Diante da angústia, a mulher informou ao rapaz que havia acionado as forças de segurança. A polícia se dirigiu à residência do suspeito onde encontrou o corpo da vítima enrolado e apresentando ferimentos no rosto. Após a localização do cadáver, ele se apresentou na delegacia, confessou a autoria do feminicídio e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, a pedido do Ministério Público.


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