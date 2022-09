Jovem que cometeu atentado em escola utilizou arma do pai no crime

Da Redação

O caso está sendo investigado

O adolescente, de 14 anos, responsável pelo atentado em uma escola pública, registrado na manhã de segunda-feira (26), em Barreiras, na Bahia, utilizou a arma do pai, um policial reformado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no crime. De acordo com as autoridades, a arma utilizada foi um revólver calibre .38.

Durante o ataque, uma aluna cadeirante, identificada como Geane da Silva Brito, de 20 anos, foi morta. Na sequência, o responsável pelo atentado foi baleado e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No momento em que invadiu a instituição de ensino, o jovem estava encapuzado e utilizava roupas escuras. Para entrar no local, ele teria ameaçado a porteira da escola, já que portava o revólver do pai e um facão, e foi até o local onde Geane estava. Lá, ele efetuou os disparos.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o desespero dos alunos tentando fugir. Veja:

Aluno ARMADO invadiu a escola municipal Eurides Sant’Anna, em Barreiras, na Bahia. Resultado:

uma estudante cadeirante morta com vários disparos. O atirador foi baleado e socorrido pelo samu.

Ao Metrópoles, a Polícia Militar informou que o criminoso foi baleado quatro vezes por uma pessoa não identificada. Após ser ferido, foi levado para a UPA.

O delegado que está à frente do caso, Rivaldo Luz, informou, nesta terça-feira (27), que o adolescente está hospitalizado sob custódia. O estado de saúde dele é estável, apesar de grave.

"Arma era do pai dele. O pai é subtenente aposentado no Distrito Federal. Ele disse que a arma estava guardada. Disse que o filho era introspectivo, calado, tinha poucas amizades, mas era um bom menino, tirava boas notas, embora relatasse que ele tinha faltado muito às aulas, e tinha dificuldade de fazer amizades", disse o delegado.

"Dentro de casa, ele tinha uma boa relação e cuidava, inclusive, de um tio que é cadeirante também. O pai relatou que não consegue entender o motivo que levou a criança fazer isso", completou Rivaldo.

O pai do jovem havia escondido a arma debaixo de um colchão. Ele poderá responder pelo caso, já que a arma utilizada no crime deveria estar sob o cuidado dele.

fonte: Divulgação/Polícia Militar As armas utilizadas no ataque foram apreendidas

Investigação

A Polícia Civil da Bahia investiga se o adolescente que abriu fogo contra estudantes da Escola Eurides Sant’anna, em Barreiras (BA), nesta segunda-feira (26/9), anunciou o ataque em uma rede social.

Um perfil, que pertenceria ao jovem, fez uma série de publicações nos últimos dias premeditando um massacre. Além disso, ele publicou um manifesto exaltando ideais nacionalistas e de extrema-direita.

Siga o TNOnline no Google News