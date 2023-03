Jovem que cheirou pimenta continua entubada na UTI em estado grave

Da Redação

Thais passou mal depois de cheira uma "pimenta bode"

O estado de saúde da jovem que precisou ser internada por cheirar pimenta ainda é delicado, segundo o boletim médico divulgado neste sábado (4). A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, segue entubada em estado grave em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis, em Goiás.

A unidade de saúde informou que ela não apresenta resposta neurológica aos estímulos, mesmo sem sedação. Thais foi submetida a uma traqueostomia e saiu da ventilação mecânica, nessa sexta-feira (3).

Com isso, foi intensificada a realização de estímulos, entretanto, ela não reagiu. A Santa Casa afirmou que a paciente necessita de cuidados intensivos.

Mais detalhes sobre o caso

Adriana Medeiros, mãe da jovem, relatou que a filha cheirou "pimenta bode" no dia 17 de fevereiro, no momento em que almoçava na casa do namorado.

O companheiro de Thais, Matheus Lopes de Oliveira, afirmou que o episódio aconteceu quando eles falavam sobre pimenta. "Ela estava com meus pais na cozinha, e entraram em assunto de pimenta. Então ela passou a pimenta no nariz e cheirou. A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital", explicou o namorado.

A trancista, que tem asma, foi levada às pressas ao Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi necessário reanimá-la. Depois disso, Thais foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde permanece internada.

Com informações do G1.

