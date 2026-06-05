Jovem põe fogo em casa com bebê de 26 dias após briga por causa de maconha
A criança foi retirada do local pela mãe antes que as chamas atingissem o quarto onde ela estava
Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após incendiar a própria residência enquanto uma bebê de 26 dias estava dentro do imóvel, na tarde de quinta-feira (04), em Sinop (MT). A criança foi retirada do local pela mãe antes que as chamas atingissem o quarto onde ela estava.
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De acordo com a Polícia Militar, o incêndio ocorreu por volta das 13h50, no Jardim Novo Estado. Após controlar as chamas, equipes do Corpo de Bombeiros acionaram a polícia para registrar a ocorrência.
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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito relatou aos policiais que utilizou uma lata de thinner e um isqueiro para iniciar o fogo em um dos quartos da residência. Em seguida, as chamas se espalharam para outros cômodos e destruíram o imóvel.
O jovem afirmou que havia discutido com o pai momentos antes do incêndio por suspeitar que ele teria colocado uma substância em seu cigarro de maconha. Ainda conforme o relato, ele disse não saber que a sobrinha recém-nascida estava dentro da casa, acreditando que a criança estivesse no quintal com a mãe.
A irmã do suspeito informou aos policiais que estava na área externa da residência quando viu o irmão carregando um isqueiro e uma lata de thinner. Pouco depois, percebeu fumaça saindo da casa e correu para resgatar a filha, que estava em um dos quartos.
Após retirar a bebê em segurança, a mulher pediu ajuda a vizinhos. Ninguém ficou ferido.
Conforme a polícia, o jovem ainda tentou conter as chamas utilizando uma bacia com água, mas não conseguiu apagar o fogo e deixou o local. Ele foi localizado nas proximidades da residência e encaminhado à Central de Flagrantes.
O caso será investigado pela Polícia Civil. O suspeito poderá responder pelos crimes de incêndio, dano qualificado e tentativa de homicídio.