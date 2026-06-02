Jovem perde perna após ataque de tubarão em praia; vídeo registra pânico





Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após sofrer um ataque de tubarão na tarde desta segunda-feira (01), na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A vítima teve a perna direita atingida pelo animal enquanto estava no mar e precisou ser socorrida às pressas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O incidente aconteceu em um trecho da orla próximo ao cruzamento entre a Avenida Boa Viagem e a Rua Padre Bernardino Pessoa. Segundo informações repassadas pelas equipes de resgate, a jovem sofreu ferimentos severos após a mordida do tubarão.

📰LEIA MAIS: Trabalhador de 61 anos morre soterrado em obra de aterro sanitário no PR

Guarda-vidas que atuavam na praia, com ajuda de banhistas, retiraram a vítima da água e iniciaram os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia. Vídeos gravados por testemunhas mostram a correria e a mobilização das equipes logo após o ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram o atendimento no local. Após estabilização inicial, a jovem foi encaminhada ao Hospital Alfa, em Boa Viagem, mas devido à gravidade dos ferimentos acabou transferida posteriormente para o Hospital da Restauração, no bairro Derby, referência em trauma em Pernambuco.

Após a ocorrência, a área foi isolada pelas equipes de salvamento. Testemunhas relataram momentos de tensão e desespero entre os frequentadores da praia, que deixaram o mar rapidamente ao perceberem o ataque.

Este foi o segundo caso de ataque de tubarão registrado no litoral pernambucano em apenas dois dias, aumentando a preocupação entre moradores e turistas que frequentam a região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão





Foto: Redes Sociais Foto: Redes Sociais





