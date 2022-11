Jovem passa mal e morre em festa dos jogos universitários no interior de SP

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Um jovem morreu na madrugada deste domingo, 13, ao participar de uma festa dos jogos universitários "O Inter 2022" em Bauru, no interior paulista.

O homem, de 27 anos, teria sido atendido por uma equipe de médicos da organização do evento. No momento do atendimento, ele estaria convulsionando. De acordo com a Prefeitura, a vítima chegou ao Pronto Socorro Central, às 3h45, sem vida. Ele seria de São Paulo e foi a Bauru participar do evento. A causa da morte ainda é desconhecida.

"O Inter 2022" é um tradicional evento esportivo que integra universidades com participação de alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp). São três dias de jogos, shows e festas, que começaram no sábado, 12.

A Liga Interuniversitária de Esportes Universitários (LIEU) disse, em nota, que o evento "está sendo realizado dentro da mais absoluta regularidade" com cumprimento das exigências legais. Afirmou também "que sente profundamente o falecimento, informando que já está prestando toda a assistência aos familiares".