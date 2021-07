Da Redação

Jovem não percebe e salta de bungee jumping sem equipamento

No último domingo (18), uma jovem, de 18 anos, morreu enquanto praticava bungee jumping em um viaduto entre os municípios de Amagá e Fredonia, na Colômbia.

De acordo com as informações da imprensa local, a mulher, identificada como Yecenia Morales, estava acompanhada do namorado e teria saltado por engano, após ouvir uma ordem de um instrutor. Porém, as ordens, na verdade, foram ditas para o rapaz. Yecenia não estava com todo o equipamento de segurança.

Essa seria a primeira vez de Yecenia praticando o esporte radical, junto a outras 100 pessoas no local que também esperavam para fazer o salto.

Foi divulgado um vídeo nas redes sociais que mostra o momento exato em que a jovem pula. O viaduto tem uma altura de aproximadamente 50 metros. Veja:

#COLOMBIA:mujer murió cuando fue a hacer Bungee Jumping en Amagá. La joven entendió mal al instructor y saltó hacia su muerte.El arnés que portaba la joven no había sido asegurado y cuando el guía le gritó a su acompañante "salta ahora", la chica pensó q la orden era para ella. pic.twitter.com/H3YVPVYvUw — Fran®️eporta (@Fran_Reporta) July 20, 2021

Após a queda, uma equipe de resgate foi chamada para socorrer Yecenia, porém, ela já havia entrado em óbito. Eles fizeram a retirada do corpo e o levaram até Fredonia, onde o laudo médico apontou que ela morreu de parada cardíaca enquanto caía, e não devido ao impacto.

Segundo informações do prefeito de Fredonia, Gustavo Guzmán, relatórios das investigações indicam que a jovem realmente se confundiu com as indicações dos instrutores.

