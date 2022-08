Jovem morre vítima de 'doença do tatu' após sair para caçar

Da Redação

A doença é causada por um fungo

Um adolescente, de 17 anos, morreu devido a complicações causadas pelo fungo Paracoccidioidomicose (PCM), mais conhecido como "Doença do Tatu", em Simões, no Piauí. De acordo com a prefeitura, o óbito, que ocorreu na última sexta-feira (19), é o segundo ocasionado pela doença no município em quatro anos.

Um irmão e um amigo da vítima também foram atingidos pelo fungo. Um deles está internado em estado grave no Hospital Justino Luz, em Picos.

Em uma entrevista ao g1, a secretária de saúde da cidade, Isamaria Dantas, informou que os jovens haviam saído para caçar tatu, há cerca de um mês, e, ao retornarem, começaram a apresentar falta de ar e febre, sintomas da doença.

"Quando eles procuraram o hospital, informaram que tinham caçado tatu e que poderiam estar com a doença. Como há quatro anos tivemos outros casos, em que um deles faleceu, eles logo associaram. O adolescente de 17 anos estava com sintomas graves e foi encaminhado para o Hospital Regional de Picos, mas não resistiu”, disse.

Ainda de acordo com Dantas, o irmão da vítima apresentou sintomas mais leves e está em Teresina fazendo acompanhamento ambulatorial. Já o amigo deles está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Picos e seu estado é considerado grave.

Doença do tatu

O homem pode contrair a doença ao entrar em contato com os esporos do fungo depois de mexer no solo e inalar a substância que sai do buraco contaminado. A doença não é contagiosa nem transmitida de humano para humano ou de animal para humano.

Com informações do g1.

