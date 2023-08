Jovem morre no 1º dia de trabalho após levar choque ao lavar calçada

Siga o TNOnline no Google News

Uma tragédia foi registrada no último sábado, 5 de agosto. Uma diarista de 24 anos morreu em seu primeiro dia de trabalho após sofrer uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada de um quintal com uma lavadora de alta pressão em Jataí, Goiás. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o delegado que está à frente do caso, Marlon Luz, era a primeira vez que a vítima, que foi identificada como Renata Ferreira Lopes, trabalhava na casa.

Marlon explicou que a extensão que a trabalhadora utilizava tinha várias emendas e fitas isolantes e, uma parte dela, tocou a água. “Preliminarmente, uma extensão com emendas e fitas isolantes pode ter tido um contato com a água. A máquina era aparentemente nova”, disse.

O responsável pelo caso disse que os braços de Renata estavam queimados por conta do choque elétrico.

A Polícia Civil deve investigar o proprietário do imóvel onde a vítima trabalhava, a fim de descobrir se ele tinha alguma responsabilidade. “Vamos apurar se houve um homicídio culposo por parte do proprietário da casa, se houve alguma negligência na manutenção do compressor e da extensão”, completou.

Renata deixa o marido e duas filhas pequenas, segundo a polícia. Inclusive, de acordo com a Polícia Científica, foi o marido quem percebeu que a mulher estava muito tempo sem dar notícias. Ele disse que pulou o muro e encontrou Renata caída em um corredor ao lado da lavadora.

A Polícia Científica fez a perícia no local e recolheu a mangueira e a lavadora para fazer a perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Com informações do G1.

