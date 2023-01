Jovem morre na frente do pai e do marido após cair de reboque

Da Redação

O acidente ocorreu na manhã desse domingo (29)

Um acidente fatal, envolvendo um veículo Jeep Willys, foi registrado na manhã desse domingo (29), em Canelinha, na Região Metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o Jeep, que estava com um reboque, capotou próximo à comunidade da Vila Nova, no bairro Moura. Uma mulher, identificada como Adrielli Geraldo, de 21 anos, estava na carretinha e acabou caindo dela quando o acidente ocorreu. A jovem estava com o pai e o marido.

Ainda segundo os bombeiros, Adrielli foi prensada pelo veículo e, devido a isso, morreu no local.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi chamada, porém, nada pôde ser feito a respeito da jovem, já que ela não apresentava sinais vitais.

Os outros ocupantes não sofreram ferimentos, mas foram encaminhados para um hospital por familiares. O pai de Adrielli, que tem 70 anos, ficou desolado ao descobrir que a filha morreu no capotamento.

Com informações do ND Mais.

