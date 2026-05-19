Jovem morre eletrocutada ao encostar em veículo durante festa de som automotivo

Uma jovem de 28 anos, identificada como Brenda Gonçalves de Lima, morreu na noite de domingo (17) após sofrer uma descarga elétrica em uma festa de som automotivo em Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal. A vítima recebeu o choque fatal ao encostar em um dos carros que integravam o evento. De acordo com relatos de testemunhas, os veículos estavam com os equipamentos interligados por fios de energia e alguns frequentadores já haviam notado que a estrutura estava dando choque, chegando a alertar para que ninguém se aproximasse dos automóveis.

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Durante o incidente, uma sobrinha de Brenda também sofreu uma descarga elétrica. Ela foi socorrida no local, mas, segundo informações da Prefeitura de Cristalina, não chegou a dar entrada na unidade de saúde do município. A identidade e a idade da segunda vítima não foram divulgadas.

A festa possuía caráter estritamente privado. Em nota oficial, a Prefeitura de Cristalina lamentou a morte da jovem, prestou solidariedade aos familiares e ressaltou que a administração pública não teve qualquer tipo de apoio, participação ou vínculo com a realização do evento. O Executivo municipal explicou ainda que, no momento do acidente, as equipes da prefeitura estavam mobilizadas na organização do tradicional desfile da Festa do Divino Espírito Santo, mas garantiu que seguirá colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

Até o fechamento desta reportagem, a organização do evento não havia se pronunciado sobre a falha na segurança do local. A Polícia Civil de Goiás e a delegacia responsável pela região de Cristalina foram procuradas para detalhar o andamento das investigações e apuração das responsabilidades, mas não emitiram um parecer oficial.