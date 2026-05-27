FATALIDADE

Jovem morre atropelada por ônibus após cair de caminhonete em movimento na BR-408

Ela estava no banco traseiro da caminhonete quando abriu a porta do veículo ainda em movimento e caiu na pista

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 20:02:03 Editado em 27.05.2026, 20:01:57
Autor Ana Karolina foi arrastada por cerca de 100 metros e não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

A Ana Karolina Ferreira, 23 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na madrugada desta segunda-feira (25) na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife (PE). Ela estava no banco traseiro da caminhonete quando abriu a porta do veículo ainda em movimento e caiu na pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), logo em seguida Ana Karolina foi atingida por um ônibus que trafegava pela rodovia. A jovem foi arrastada por cerca de 100 metros e não resistiu aos ferimentos.

O motorista do ônibus permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para álcool. O condutor da caminhonete, um homem, 34 anos, foi detido. Conforme apurado, ele não possuía carteira de habilitação e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Foi levado para a Delegacia de Camaragibe e autuado por acidente de trânsito com morte e por dirigir sob efeito de álcool.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi solto pela Justiça após ser preso. Testemunhas relataram que Ana Karolina estava acompanhada do condutor da caminhonete e de uma amiga, ainda não identificada, durante o passeio na madrugada. O caso segue sendo investigado para esclarecer exatamente o que ocorreu.

