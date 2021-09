Jovem morre após tomar refrigerante em período de 10 minutos

Da Redação

Um jovem de 22 anos morreu após ingerir 1,5 litro de Coca-Cola em um período de 10 minutos. Conforme o jornal The Mirror, o chinês, que não teve identidade revelada, decidiu tomar o refrigerante, mas acabou sendo levado para o hospital horas depois.

continua após publicidade .

De acordo com a publicação, o rapaz teve acúmulo de gases pelo corpo, especialmente no intestino. Além disso, tinha batimentos cardíacos elevados e pressão arterial baixa.

Os gases teriam atingido o fígado dele e pode ter causado a morte. O caso foi documentado na Clínica e Pesquisa em Hepatologia e Gastroenterologia. O autor do estudo, Qiang He, informou que os médicos tentaram salvar a vida do rapaz retirando os gases do fígado dele.

continua após publicidade .

No entanto, o quadro de saúde do chinês piorou, e ele morreu 18 horas após dar entrada no hospital. O professor Nathan Davies, da University College London, afirma que não há evidências para concluir que o rapaz tenha morrido em decorrência da Coca-Cola. Para ele, o rapaz foi acometido por uma infecção bacteriana, que pode gerar acúmulo de gases.

Informações do Metrópoles.