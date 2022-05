Jovem morre após ser eletrocutado enquanto lavava carro

Da Redação

Um acidente de trabalho resultou na morte de um adolescente, de 17 anos, na tarde de quinta-feira (12), em Jataí, Goiás. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Benedito Cavalcante Dantas sofreu uma descarga elétrica no momento em que lavava o carro de uma cliente.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha disse que o rapaz utilizava uma bota de borracha durante o trabalho, porém, em certo momento, Benedito tirou o calçado, pois estava machucando. Então, ele teria colocado um chinelo e, na sequência, tomou o choque elétrico.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na residência da cliente, local onde fazia a limpeza do veículo.

Segundo a investigação, o responsável pela empresa de lavagem de carros contou que o adolescente trabalhava com eles há três meses, e o equipamento que ele manuseava já tinha sido utilizado na manhã do acidente, mas não apresentou problemas.