Jovem morre após ser atropelado 3 vezes de propósito; veja vídeo

O jovem Gustavo Zanella Francisco, de 26 anos, morreu após ser atropelado, propositalmente, três vezes, por um homem cuja identidade ainda não foi confirmada, neste sábado (26/10), em Campinas, interior de São Paulo. O crime brutal, ocorrido no início da manhã, foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Nas imagens, a vítima caminha até a rua, logo após um Fiat Uno branco sair do local, conduzido por um homem sem camisa, usando bermuda vermelha. Em seguida, Gustavo é atingido e arrastado alguns metros, de um lado da via para outro, pelo carro que há pouco havia saído dali.

Um amigo corre para ajudá-lo, mas acaba também atropelado. O rapaz é alçado ao ar e Gustavo volta a ser atingido pelo veículo, permanecendo ainda caído no mesmo local, na sarjeta da rua.

O mesmo amigo, após também ser atropelado, retorna correndo para tentar ajudar Gustavo. Passam-se alguns segundos e o Uno retorna, em alta velocidade.

O motorista do Fiat manobra o carro em movimento, fazendo-o derrapar, para que o veículo atinja Gustavo e fique sobre o corpo dele. Na sequência, o criminoso desembarca e corre a pé atrás da outra vítima, momento em que o vídeo é interrompido.

Um amigo de Gustavo lamentou, em uma rede social, a morte do amigo. O rapaz afirma que o assassino teria crescido junto com a vítima. “Que maldade que esse mano fez. Mas você tá ligado [sic], meu bom, plantou maldade, colheu sofrimento. Vida se paga com vida”.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que o caso foi registrado pela 2ª Seccional de Campinas como homicídio e tentativa de homicídio. O assassino de Gustavo foi preso, ainda nesse sábado, por policiais militares.

A motivação para o homicídio, segundo o criminoso, teria sido uma suposta ameaça, feita com uma arma de fogo, que não foi localizada até o momento.

Assista:

CGN - Central Gazeta de Notícias

Com informações do Metrópoles

