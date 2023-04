Jovem morre após passar mal em acampamento de treinamento do Exército

Da Redação

O caso será investigado

Um jovem, de 18 anos, passou mal durante o acampamento básico de treinamento do Exército, na tarde da última quarta-feira (26), e morreu logo após dar entrada em um hospital. O fato foi registrado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. As informações são do G1.

A família da vítima, identificada como João Victor Alves da Silva, informou que o rapaz entrou no dia 1º de março na 2ª Companhia de Infantaria do Exército para cumprir o serviço militar obrigatário.

O recruta e outros militares da corporação foram submetidos a um treinamento básico, que ocorreu até essa quinta (27). Contudo, na tarde de quarta-feira, o rapaz passou mal durante uma instrução.

A família foi avisada sobre o caso por volta das 20h30, quando João Victor já estava no Hospital Ferreira Machado. O Exército informou que o jovem chegou consciente na unidade de saúde.

Porém, assim que os parentes do recruta chegaram à instituição, conversaram com os profissionais de saúde, que alegaram que João havia dado entrada inconsciente. O comandante da 2ª Companhia de Infantaria e alguns soldados estavam no hospital, segundo a família.

A equipe de reportagem do G1 entrou em contato com a unidade de saúde, que informou que o jovem "deu entrada com histórico de parada cardiorrespiratória, às 20h45. Foi atendido pela equipe médica do Politrauma, mas durante a estabilização deu nova parada e mesmo com as manobras de reanimação, o paciente acabou evoluindo para o óbito, que registrado às 22h15".

O corpo de João Victor foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde a família conseguiu, na manhã de quinta-feira (27), o laudo indicando, após necropsia, que o jovem morreu com "cardiopatia congestiva" e "Infarto Agudo do Miocárdio".



O batalhão lamentou o ocorrido e alegou que irá abrir um inquérito para apurar o caso.



Veja nota do Exército na íntegra:

"A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML) informa que no dia 26 de abril, o soldado João Victor Alves da Silva, da 2ª Companhia de Infantaria, sentiu-se mal em instrução e foi prontamente atendido pela equipe de saúde da Organização Militar. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado (HFM).

Ao dar entrada no Hospital, ainda consciente, foi atendido pela equipe médica. Após complicações o caso evoluiu para o óbito, por volta das 22h30.

Foi instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do fato.

O Comando Militar do Leste lamenta profundamente a morte do militar e está prestando toda a assistência de saúde e religiosa necessária à família."

