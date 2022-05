Jovem morre após caminhonete que disputava racha capotar

Da Redação

Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos

Na madrugada deste sábado (7), uma adolescente de 15 anos morreu após a caminhonete em que ela estava capotar durante um racha. O grupo tinha saído de uma boate em Goiânia, onde passaram a noite bebendo.

A vítima, identificada como Marcella Sonia Gomes do Amaral, foi arremessada do veículo e o corpo caiu cerca de 20 metros antes de onde o veículo parou. Uma foto mostra pessoas tentando socorrer as vítimas e uma mulher saindo da cabine.

Os outros quatro ocupantes da caminhonete foram socorridos e encaminhados para hospitais. Ainda não há informação sobre o estado de saúde deles. De acordo com a polícia, alguns ainda estão sem identificação.

“Nós também fomos atrás do motorista da caminhonete. Fomos ao hospital, mas nos foi passado que, durante o atendimento médico, ele fugiu. Ele não realizou os exames e saiu com um motoboy para um local incerto”, disse a delegada Adriana Fernandes ao g1.

O outro carro que participava do racha era uma BMW, com dois ocupantes. "Uma das feridas relata que todos estavam em uma boate, ingeriram bebida alcoólica durante toda a madrugada. Houve racha entre a camionete envolvida e um automóvel BMW de cor branca, conduzido por um amigo das vítimas que também estava na boate", disse a delegada.

O outro carro que estava no racha não foi encontrado no local quando a polícia chegou.

Com informações do g1.