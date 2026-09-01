Jovem morre após cair do 14º andar ao tentar escapar de cárcere privado no paraná

Um homem de 27 anos morreu após cair do 14.º andar de um edifício em Londrina (PR). Segundo a Polícia Civil, o rapaz era mantido em cárcere privado por outros quatro homens e tentava alcançar a sacada do andar de baixo. O caso ocorreu em 14 de agosto, mas foi revelado nesta segunda-feira, 31.

Segundo o delegado Roberto Fernandes, o homem teria sido agredido, ameaçado, amarrado e mantido trancado em um cômodo do apartamento por quatro pessoas que o acusavam de furtar uma máquina fotográfica avaliada em R$ 12 mil.

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De acordo com a polícia, os suspeitos afirmaram que a vítima confessou ter trocado a câmera por um aparelho celular. No apartamento onde a vítima ficou presa, moravam sete pessoas. No momento dos fatos, todos estavam presentes, informou a polícia. A vítima frequentava o espaço porque namorava uma das moradoras. Ela e um outro rapaz não se envolveram nas agressões. Eles foram ouvidos como testemunhas e liberados.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima ficou em cárcere privado por mais de três horas, com as mãos e os pés amarrados. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante, acusados de tortura.