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Jovem morre após cair do 14º andar ao tentar escapar de cárcere privado no paraná

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 27 anos morreu após cair do 14.º andar de um edifício em Londrina (PR). Segundo a Polícia Civil, o rapaz era mantido em cárcere privado por outros quatro homens e tentava alcançar a sacada do andar de baixo. O caso ocorreu em 14 de agosto, mas foi revelado nesta segunda-feira, 31.

Segundo o delegado Roberto Fernandes, o homem teria sido agredido, ameaçado, amarrado e mantido trancado em um cômodo do apartamento por quatro pessoas que o acusavam de furtar uma máquina fotográfica avaliada em R$ 12 mil.

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De acordo com a polícia, os suspeitos afirmaram que a vítima confessou ter trocado a câmera por um aparelho celular. No apartamento onde a vítima ficou presa, moravam sete pessoas. No momento dos fatos, todos estavam presentes, informou a polícia. A vítima frequentava o espaço porque namorava uma das moradoras. Ela e um outro rapaz não se envolveram nas agressões. Eles foram ouvidos como testemunhas e liberados.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima ficou em cárcere privado por mais de três horas, com as mãos e os pés amarrados. Os quatro suspeitos foram presos em flagrante, acusados de tortura.

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JOVEM/CÁRCERE PRIVADO/PR/FUGA/QUEDA/PRÉDIO/MORTE
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