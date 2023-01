Jovem morre após cair de prédio; hospital é acusado de negligência

Da Redação

O caso aconteceu na última quinta-feira (29/12), em Amã, na Jordânia

Uma jovem, de 22 anos, morreu após despencar do quarto andar do prédio em que morava. A estudante de enfermagem se desequilibrou e caiu da varanda enquanto pendurava as decorações de Natal em seu apartamento.

Conforme familiares e amigos de Dina Khalil, o hospital foi negligente ao recusar prestar o atendimento médico que ela realmente precisava. O caso aconteceu na última quinta-feira (29/12), em Amã, na Jordânia.

A unidade de saúde teria feito o atendimento inicial, mas não prosseguiu com o atendimento porque não havia garantia de pagamento. Amigos da estudante lançaram um financiamento coletivo na internet, mas as doações não foram arrecadadas a tempo.

“A equipe do hospital esperou muito tempo antes de dar a ela o tratamento necessário e ela perdeu muito sangue”, disse o pai da jovem.

O corpo da jovem só foi transferido no início desta semana para o Centro Médico Rambam, em Haifa (Israel). A família de Dina decidiu optar pela doação de órgãos.

Fonte: Informações RicMais.

