Jovem morre após acidente em clube na zona oeste de SP

Um adolescente de 14 anos morreu depois de um acidente em uma das quadras do clube Hebraica, na zona oeste de SP na noite de sexta-feira, 3. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem se pendurou em um das traves do gol de uma das quadras do clube quando ela caiu em cima dele.

O garoto, identificado como Alexandre, recebeu atendimento pelas equipes médicas do clube antes de ser transferido em uma UTI móvel para um hospital na região, a pedido da família. Durante o transporte, o quadro se agravou e ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Em nota, o clube Hebraica afirmou que está apurando a sequência de acontecimentos e em contato com a família do jovem para prestar apoio e esclarecimentos. A quadra onde aconteceu o acidente foi interditada e toda a agenda de comemorativa do clube foi suspensa.

O caso foi registrado como morte suspeita no 14º Distrito Policial (Pinheiros).