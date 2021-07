Da Redação

Jovem morre ao tentar gravar em guindaste para redes sociais

Ao tentar fazer um vídeo para as redes sociais, uma influencer chinesa, de 23 anos, morreu após cair dezenas de metros de um guindaste na cidade de Quzhou, no oeste da China, de acordo com o jornal The Sun, citando jornais locais. O vídeo da queda viralizou.

Xiao Qiumei era uma estrela do Douyin, a versão chinesa do Tik Tok e contava com mais de 100 mil seguidores. Mãe de duas crianças, costumava fazer vídeos contando sua rotina no trabalho.

Segundo o The Sun, a família confirmou sua morte. Afirmou que ela caiu após dar um passo em falso, mas negou que ela estivesse usando o celular durante o expediente.

O funeral e cremação da vítima já ocorreram.

Informações do site G1.

