Jovem morre ao cair de laje enquanto tentava pegar uma pipa

No último sábado (7), um adolescente de 14 anos caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros, na Gardênia Azul, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas o menino identificado apenas como Matheus não resistiu e faleceu no local.

Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem estava na laje de um prédio comercial, tentando pegar uma pipa, quando o telhado do local despencou e ele caiu.

Matheus foi encontrado no local por um parente. Após a confirmação do óbito, pelos bombeiros, a Polícia Civil foi chamada.

Nas redes sociais, amigos e familiares do adolescente lamentaram a morte.

