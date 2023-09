Jovem morre afogada após carro cair dentro de piscina de casa

Uma jovem de 22 anos morreu na tarde desta sexta-feira (8) afogada depois que um carro caiu dentro da piscina de um sobrado. O caso aconteceu em Guarujá, litoral de São Paulo. Outras duas mulheres também estavam no veículo, porém, conseguiram se salvar.

continua após publicidade

Conforme o segurança da associação de moradores do bairro contou à Record TV, a vítima estava sentada na frente, no banco do passageiro. Ele quebrou o vidro do carro, retirou a mulher da piscina, mas não conseguiu reanimá-la.

-LEIA MAIS: Cobra é encontrada em bairro de Apucarana e biólogo alerta moradores

continua após publicidade

A vítima ficou cerca de 10 minutos em baixo da água. As outras duas mulheres, a motorista e outra passageira que estava no banco de trás, conseguiram se salvar por uma janela que estava aberta.

O segurança acredita que a vítima não conseguiu abrir a porta porque a parte da frente do carro submergiu, causando pressão.

As jovens haviam alugado a cada para passar o feriado na praia. A garagem do imóvel é estreita e fica ao lado da piscina. A suspeita é de que a motorista tenha perdido o controle da direção enquanto estacionava o carro.

Com informações do portal R7

Siga o TNOnline no Google News