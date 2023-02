Jovem mata padrasto após mãe e irmã grávida serem agredidas; veja

Da Redação

O assassinato foi registrado na noite da última segunda-feira (6)

Um homicídio foi registrado na noite da última segunda-feira (6), em Montes Claros, em Minas Gerais. Um jovem, de 18 anos, matou seu padrasto a tiros. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. (Veja abaixo)

Por meio das imagens, é possível ver o momento em que o sujeito, que está deitado em um estacionamento, é abordado pelo enteado, que chega em uma motocicleta.

Assim que desce da moto, o jovem efetua diversos disparos contra o homem, que foi identificado como Inácio Rodrigues dos Santos, de 66 anos. Mesmo alvejada, a vítima ainda tenta se mexer, mas logo é golpeada com coronhadas na cabeça.

Inácio não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O autor do crime, que estava escondido na casa de uma tia, foi preso pela polícia. A arma usada na ação, uma pistola calibre 380, também foi apreendida.

A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por vingança, já que Inácio teria agredido a mãe e a irmã grávida do jovem.

Assista:

Com informações do Ric Mais e do Balanço Geral.



