Jovem mata o próprio irmão e esconde o corpo debaixo da cama

Um caso macabro foi registrado nessa quarta-feira (27) na região do Jardim Ângelo, na Zona Sul de São Paulo. Uma criança de apenas 7 anos foi morta e esquartejada pelo próprio irmão, de 19, apenas por "diversão". O autor do crime escondeu o corpo da vítima debaixo da cama.

O episódio bárbaro foi descoberto após a Polícia Civil começar a investigar o desaparecimento do menino, identificado como Caio França de Âlcantara. A corporação deu início à procura pelo garoto na terça-feira (26).

Já na quarta, quando os agentes de segurança foram à residência da vítima, sentiram um forte odor vindo de um dos quartos e pediu aos pais dos irmãos para verificar o local. Ao olharem embaixo da cama, encontraram um saco preto com pedaços do corpo de Caio já em decomposição. A outra parte do menino estava no interior de um armário.

O irmão do menino conversou com os policiais civis e confessou ter matado a criança. Os agentes afirmaram que o criminoso não esboçou arrependimento e teria dito que cometeu o crime porque apenas queria matar alguém - inclusive, aproveitou o momento em que estava apenas com o irmão em casa para assassiná-lo.

Os investigadores encontraram o facão utilizado no assassinato. O jovem foi preso e encaminhado para a 100ª Delegacia de Polícia.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades.

Histórico violento

Esse não foi o primeiro episódio em que o jovem esteve relacionado a violência. O autor do criem, identificado como Guilherme Âlcantara, já havia planejado um ataque a uma escola quatro anos atrás, quando era menor de idade. À época, o ataque acabou frustrado pela polícia.

Ainda mais jovem, aos 12, ele teria ameaçado a mãe com uma faca, quando ela estava grávida de Caio. Apesar desses episódios, Guilherme continuava morando com os familiares normalmente.

