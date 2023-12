Jovem mata colega de escola e tenta comer corpo dela: 'Muito frio'

Um crime brutal está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um jovem de 18 anos matou uma colega de escola, de 17, e tentou comer o corpo dela na última sexta-feira (1º) em Atafona, São João da Barra (RJ).

O autor do crime convidou a vítima para ir a sua casa com o pretexto de que a presentearia com um livro. Além de matar a vítima, o autor também esfaqueou o namorado dela, de apenas 16 anos.

Antes de morrer, a menina tentou se defender utilizando uma faca, mas o jovem conseguiu retirar o objeto das mãos dela, quebrou e jogou longe. A adolescente foi morta em um cômodo de uma quitinete que fica nos fundos do terreno da família do jovem.

Para tentar ocultar a morte da adolescente, o rapaz usou o telefone celular dela e, se passando por ela, enviou uma mensagem para o namorado dela, de 16 anos, o atraindo para a cena do crime.

Já no local, o adolescente soube da morte da namorada e após entrar em luta corporal com o autor, foi esfaqueado. O assassino pretendia acertar a carótida do adolescente, para que ele morresse mais rápido, porém ele conseguiu se desviar e a facada atingiu a bochecha. O namorado da vítima está internado.

Os gritos do rapaz chamaram a atenção da irmã do acusado. A delegada que está à frente do caso, Madeleine Dikemann, relatou que o jovem teria a convidado a irmã para participar do crime, mas ela se recusou e levou o irmão para a rua, onde ele foi agredido por populares.

As autoridades foram acionadas e o prenderam. A delegada afirmou que o rapaz não demonstrou arrependimento durante o depoimento. “Ele não demostrou nenhum arrependimento, muito frio. Ele fez questão de narrar todos os detalhes do crime. No fim do depoimento, eu questionei se ele estava arrependido e ele respondeu positivamente, mas a dinâmica corporal dizia o contrário”, disse.

Madeleine acredita que o jovem usar um fio para estrangular a vítima. “Ele alega que esganou com as mãos, mas pelas fotos que nós temos do local, há a possibilidade de ele ter feito a asfixia através de fio de escova elétrica”, revelou.

A delegada aponta ainda que o crime foi premeditado, através de emboscada. “É réu confesso. Matou a vítima porque tinha intenção de matar alguém e escolheu, infelizmente, essa menina de 17 anos, que era amiga dele”, disse.

O criminoso responderá por homicídio qualificado contra a colega e por homicídio qualificado tentado contra o namorado dela, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão, além de vilipêndio a cadáver, com pena de um a três anos de detenção, e estupro.

