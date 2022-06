Jovem leva tiro na testa, cai da moto e vai para casa dormir

Da Redação

O tiro atingiu a testa do rapaz, que, ao invés de procurar uma unidade de saúde, foi para casa dormir

Um caso inusitado foi registrado pelas autoridades no último final de semana. Um jovem motociclista levou um tiro na testa, caiu da moto e, ao invés de procurar uma unidade de saúde, foi para casa dormir. O caso ocorreu em Araguaína, Tocantins.

A mãe do rapaz notou que ele estava ferido e que havia manchas de sangue em suas roupas, então, acionou a Polícia Militar (PM).

Uma equipe se deslocou para a residência da solicitante e encontraram o homem sentado em uma cadeira, consciente e lúcido. Embora tudo parecesse bem, havia algo escorrendo da testa da vítima, algo que se assemelhava à massa encefálica.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e encaminharam o rapaz para o Hospital Regional de Araguaína.

Depois de ser atendido, a vítima conversou com os policiais e informou a identidade de quem efetuou o disparo contra ele. A PM realizou buscas a fim de encontrar o autor do tiro, porém, até o momento, ele não foi encontrado.

Por qual motivo o tiro não foi fatal?

O disparo não foi fatal por causa da forma em que a bala entrou em contato com a testa da vítima

De acordo com o neurocirurgião Antônio Guimarães, que concedeu uma entrevista ao g1, o homem conseguiu andar normalmente depois de sofrer um disparo de arma de fogo na testa, por conta do ângulo do contato da bala.



“Se entra em ângulo reto, entra no crânio. Se a bala entra meio de lado, bate e desvia. Pode ter lesado as partes moles, a pele e o crânio. Se pega só a frontal, a pessoa pode sair andando”, esclareceu o profissional de saúde.