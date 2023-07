Jovem internada por cheirar pimenta deve passar por nova cirurgia

O futuro da transcista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, ainda é incerto. A jovem está internada há cinco meses após ter cheirado uma conserva de pimenta-bode em Anápolis, Goiás. A mãe de Thais, Adriana Medeiros, utilizou as redes sociais para informar que a filha deve passar por uma nova cirurgia nesta segunda-feira (17).

continua após publicidade

Ainda segundo Adriana, a filha deve ser submetida a um procedimento para a retirada de abscessos. A cirurgia aconteceria inicialmente no sábado (15/7), mas teve que ser adiado para esta segunda.

“A Thais continua internada. Amanhã, ela passará por uma cirurgia nos trocânteres para retirada de abscessos. O estado clinico dela é bom, mas a parte neurológica ainda é uma incógnita, segundo os médicos, muito difícil, mas, para os médicos dos médicos, nada é impossível, só ele sabe de todas as coisas, e vamos continuar lutando todos os dias pela vida da nossa filha”, disse ela.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Quatro pessoas da mesma família morrem após carro cair de ponte

Mesmo internada, a trancista enfrentou uma série de infecções, como de urina e até um fungo que surgiu após outro procedimento cirúrgico. Ela se encontra no Centro de Reabilitação e Readaptação (Crer), em Goiânia, pois seu estado de saúde inspira muitos cuidados.

Adriana não sabe quando a filha sairá do hospital. “Ainda não temos uma data certa para receber alta e ir para casa, pois, de um dia para o outro, tudo muda e o que era expectativa vira uma incerteza sem fim. A única certeza que temos é de que precisamos de muitas orações e pensamentos positivos. Peço que continuem com as correntes de orações, pois nós iremos ficar firme na presença do Senhor dure o tempo que durar”, afirmou a mãe da jovem.

Siga o TNOnline no Google News