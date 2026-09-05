Jovem grávida de 16 semanas morre após ter cabelo preso em motor de kart

Uma jovem de 24 anos, grávida de 16 semanas, morreu após sofrer um grave acidente enquanto dirigia um kart na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Baylee Johnson participava de uma corrida no dia 23 de agosto quando seu cabelo enroscou na engrenagem do motor do veículo. Ela foi socorrida e levada às pressas para o hospital, onde permaneceu internada por oito dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no último dia 31 de agosto.

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De acordo com o legista responsável pelo caso, Robbie Baker, o impacto de ter o cabelo puxado pela parte traseira do motor provocou uma forte hiperextensão no pescoço da vítima. O trauma resultou na falta de oxigenação no cérebro da jovem, o que acabou sendo a causa fatal da morte.

A tragédia interrompeu os planos de Baylee, que esperava o seu primeiro filho. Ela e o namorado haviam acabado de descobrir que seriam pais de um menino, que receberia o nome de Johnny. Em declarações à imprensa local, a família relatou a profunda dor da perda, destacando que a jovem já sonhava com a criança e planejava o futuro da família. Os familiares afirmaram encontrar algum conforto no fato de que mãe e filho estarão juntos para sempre.

Além da expectativa pela maternidade, Baylee vivia um momento de realização profissional, tendo recém-conquistado o emprego de seus sonhos como assistente em uma clínica médica de obstetrícia e ginecologia na cidade de Sumter. Durante seu período de internação, a jovem chegou a receber uma mensagem de apoio em vídeo do cantor de música country Riley Green, de quem era fã. O sepultamento ocorreu no início desta semana, sob homenagens que a descreveram como uma pessoa espontânea, alegre e que tinha o dom natural de cuidar dos outros.