Jovem gasta R$ 9 mil após tomar zolpidem; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Viralizou no Twitter a história de um rapaz que gastou R$ 9 mil ao comprar dois pacotes de viagem para Buenos Aires, na Argentina, após tomar medicamento. “Eu tomei zolpidem, tive alucinação e comprei dois pacotes de viagem”, relatou o jovem em uma conversa com o vendedor do pacote.

continua após publicidade .

O zolpidem é um remédio que induz o sono, indicado para tratamento pontual da insônia. É necessário receita médica para sua compra. "A pessoa tem um rebaixamento do nível de consciência e acaba entrando no sono com mais facilidade [depois de tomar o medicamento]", explica o psiquiatra Henrique Bottura, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria Paulista.

O medicamento, contudo, possui algumas características que precisam ser levadas em consideração. Uma delas é o sonambulismo, conforme e própria bula: "este medicamento pode causar sonambulismo ou outros comportamentos incomuns (dormir enquanto dirige, se alimenta, faz uma ligação de telefone, entre outros) enquanto não está totalmente acordado [...]. Na manhã seguinte, você poderá não lembrar o que fez durante a noite".

continua após publicidade .

A equipe de reportagem do g1 entrou em contato com especialistas sobre o caso do jovem que comprou os pacotes de viagem durante o efeito do medicamento. "Você precisa tomar o medicamento e não sair mais da cama. Algumas pessoas são sensíveis, tem gente que toma e vai até a padaria e isso é perigoso, porque o remédio pode fazer efeito", disse o psiquiatra Amilton dos Santos Júnior, professor da Unicamp.

O jovem, identificado como Pedro, além de comprar as passagens, divertiu os colegas e a internet ao se auto intitular "neto da rainha de Genovia", fazendo referência ao filme "O Diário da Princesa". "Eu acordei hoje com uma cobrança de 9,000 reais no cartão de crédito e falando ao meus amigos que era neto da rainha de Genovia", contou o jovem para o atendente, enquanto tentava reverter a compra dos pacotes. Ao ser questionado onde teria comprado as passagens, o jovem respondeu: "olha, sinceramente, eu não sei".

A publicação feita no Twitter alcança mais de 11 mil curtidas e virou meme entre os internautas. Pedro, na legenda, afirma que "nunca mais toma zolpidem nessa vida".

continua após publicidade .

NUNCA MAIS TOMO ZOLPIDEM NESSA VIDA pic.twitter.com/GFQxde0Z9t — Neto da rainha de Gênova (@hpedrenrique) August 11, 2022

Então vamos deixar baixo pic.twitter.com/j9TscJCaBK — Neto da rainha de Gênova (@hpedrenrique) August 11, 2022





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News