Jovem ganha U$ 10 mil após capturar 28 cobras píton nos EUA

Um jovem, de 19 anos, ganhou U$ 10 mil (cerca de R$ 53,2 mil) após capturar 28 cobras pítons, na Flórida (EUA). Matthew Concepcion estava participando de uma competição apoiada pela Fundação Bergeron Everglades.

Mais de mil caçadores, dos Estados Unidos, Canadá e Letônia participaram do desafio, que no total removeu 231 pítons da região, segundo a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.

Além de Matthew, Dustin Crum também foi premiado com US $ 1.500 (cerca de R$ 7,9 mil) por capturar a píton mais longa, com pouco mais de 3,35 metros.

Na Flórida, a caça de pítons é incentivada, já que o animal de origem asiática, não faz parte da fauna da região. Conforme a CBS News, as cobras só são protegidas pela lei anti-crueldade, por isso, os participantes tiveram que documentar que cada uma foi morta humanamente.





