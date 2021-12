Da Redação

Jovem foi obrigada a cavar a própria cova em praia de SC

Amanda Albach, 21 anos, foi obrigada a cavar a própria cova antes de ser baleada e morrer em uma praia de Santa Catarina, segundo um dos suspeitos. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (3), a Polícia Civil respondeu algumas perguntas a respeito do crime chocante e confirmou a versão de um dos três suspeitos presos. Ela desapareceu no dia 15 de novembro e foi encontrada enterrada na Praia do Sol, em Laguna, no sul de Santa Catarina.

continua após publicidade .

Conforme o delegado responsável pelo caso, Bruno Fernandes, Amanda morreu por volta das 22 horas, do feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro. A jovem estava hospedada na casa dos suspeitos, dois homens e uma mulher, na praia Itapirubá Norte, limite entre Laguna e Imbituba.

Ainda com informações da polícia, no domingo, dia 14, ela seguiu para uma festa em um beach club na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Na segunda, dia 15 de novembro, retornou para a praia no Sul do Estado e foi morta a tiros por um dos suspeitos.

continua após publicidade .

Com informações do site Metrópoles.