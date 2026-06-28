Jovem fica perdido em floresta por mais de 20 horas e é resgatado com hipotermia

Vítima de 29 anos foi encontrada desorientada no início da tarde de sábado (27); buscas contaram com a ajuda de moradores locais e cães farejadores

Um homem de 29 anos foi resgatado debilitado, desorientado e com sinais de hipotermia após passar mais de 20 horas perdido em uma região de mata na localidade de Rio do Salto, no município de Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina. A vítima foi localizada pelas equipes de busca por volta das 12h45 de sábado (27). Devido ao seu estado de saúde, o rapaz não conseguiu explicar aos socorristas as circunstâncias em que se perdeu. Após receber os primeiros socorros no local, ele foi encaminhado para atendimento médico na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho.

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O incidente teve início na tarde de sexta-feira (26). Segundo relatos de familiares, o homem entrou sozinho na floresta por volta das 15h para consertar um problema na captação de água em uma nascente, uma atividade que já tinha o costume de realizar. Como ele não retornou no tempo esperado, a família acionou o Corpo de Bombeiros às 19h13.

A operação de busca começou ainda na noite de sexta-feira, mobilizando bombeiros, cães farejadores, além de vizinhos e parentes que conheciam as trilhas da região. As equipes percorreram o trajeto até a nascente e confirmaram que o homem havia consertado a mangueira de água, sendo este o último vestígio de sua passagem pelo local. Os socorristas seguiram averiguando áreas de risco, como córregos e quedas d'água, mas optaram por suspender as atividades por volta das 22h para garantir a segurança de todos os envolvidos.

As buscas foram retomadas nas primeiras horas da manhã de sábado, com as equipes divididas estrategicamente pelo terreno. O homem foi finalmente encontrado no início da tarde, ainda nas proximidades do local onde havia feito o reparo. A Polícia Civil acompanha a situação e esclareceu que um inquérito policial só será instaurado caso surjam indícios de que algum crime tenha sido cometido.

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