Jovem fica nervosa ao receber diploma e boca 'gruda' na gengiva; vídeo

Todo mundo tem aquelas fotos de momentos importantes que não saem tão bonitas, é normal! Mas o caso da jovem Ana Carolina Abichequer, de 26 anos, acabou viralizando nas redes sociais após ela mostrar os cliques peculiares que foram feitos durante sua formatura.

A empresária se formou em direito pela PUC-RS e ficou tão nervosa na hora de receber o diploma que acabou com o lábio grudado na gengiva e saiu desse jeito em todas as fotos. O momento de tensão que aconteceu em 2019, acabou virando motivos de risadas anos depois.

"Não queria mostrar para ninguém, não deixava meu namorado ver, porque tinha muita vergonha. Até que mostrei e ele morreu de rir. Depois, minha mãe e amigas próximas também viram e acharam muito engraçado. Chegou a um ponto que algumas meninas que eu nem conheço disseram que viram o vídeo da formatura, que riram muito e pediram para eu publicar nas redes que ia viralizar. Dito e feito", contou Ana.

Com um mês, o vídeo chegou a mais de um milhão de visualizações no TikTok. "Chorando de rir, mas com mais um medo desbloqueado", disse uma mulher nos comentários. Assista:





mas O que aconteceu?

"Quando são situações assim, fico nervosa. Naquele dia, tomei uma bebida [alcoólica] antes de subir para dar uma relaxada e fiquei bem na primeira fileira, que era uma das últimas a receber o diploma. Era janeiro, calorão, os canhões de luz estavam bem na nossa frente. Todo mundo ficou com a boca seca, inclusive eu", relatou a jovem.

A cerimônia ocorreu sem muitos problemas, mas, quando a vez de ela pegar o diploma se aproximava, Ana sentiu o rosto mudar. "Minha boca começou a tremer e levantar. Foi primeiro de um lado, depois do outro. Eu fiquei: 'O que é isso?'. Aí olhei para minhas colegas e percebi que, em seguida, já era eu [que teria de pegar o diploma]. Elas começaram a rir e perguntar o que estava acontecendo. Ninguém entendeu. Minha boca tinha grudado completamente na gengiva".

Ana tentou esconder a situação nas fotografias, mas não conseguiu. "Tentei fugir. Fui pegar o diploma com a mão na boca. Não tinha nada que eu fizesse que descolasse ela da gengiva: tentei molhar com a saliva, puxar com a mão. Minha mãe, depois, me contou que me via de longe tentando desprender a boca. Os caras que gravavam a cerimônia tiveram pena de mim e não me colocaram no telão. Eu ficava perguntando para os professores o que estava acontecendo comigo".

Com o canudo em mãos, Ana retornou ao lugar e percebeu que a boca já tinha voltado ao normal. "Foi só questão de pegar o diploma. Quando voltei, a boca soltou."

O momento, no entanto, teve registros. Ela comenta que não queria rever as imagens, mas, ao saber que elas entreteriam muita gente, perdeu a vergonha de mostrar. "Mudei bastante. Não me importei mais com isso. Fiquei feliz por divertir muita gente."

Desde então, a empresária nunca mais teve a boca grudada na gengiva. "Às vezes, quando colocam muita atenção em mim, tipo um fotógrafo, sinto minha boca seca, mas nunca daquele jeito. Brinco que meu maior medo é que aconteça no meu casamento ou quando tiver filhos"





Fonte UOL.

