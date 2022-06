Jovem fica com o rosto deformado depois de ingerir camarão; vídeo

Da Redação

Um estudante, de 22 anos, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando como seu rosto ficou momentos depois de ingerir camarão. Segundo Amanda Nicândio, que é de Belo Horizonte, a publicação que repercutiu recentemente é de uma reação alérgica sofrida por ela em 2021, quando visitou a orla da Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Veja:

A jovem concedeu uma entrevista ao g1. Ela disse que não esperava que o vídeo fosse repercutir tanto.

continua após publicidade .

“Eu postei agora no Tiktok. Ninguém nunca tinha ficado sabendo disso. Eu nem esperava essa repercussão toda. No dia seguinte à postagem, já estava com 20 mil visualizações. E agora já está com mais de 5 milhões", afirmou.

Quando o caso aconteceu, ela estava acompanhada de uma amiga. “Eu não conseguia abrir o olho. Meu olho direito ficou completamente inchado. Eu não acreditava que o inchaço ia passar. Perguntei para o médico: 'Moço, meu rosto vai ficar assim para sempre?'. Foi uma loucura com doideira. Nunca tinha passado por nada parecido. Nunca tinha dado alergia em mim. Nunca mais vou comer camarão. Não tenho mais coragem", alegou durante a entrevista.

fonte: Arquivo pessoal A estudante contou que ficou com o rosto inchado por sete dias

continua após publicidade .

De acordo com Amanda, seu rosto ficou inchado por sete dias e, inclusive, precisou passar uma noite na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana.

Com informações do g1.