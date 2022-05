Jovem fica com o nariz necrosado após procedimento estético

Da Redação

Procedimento que visava recuperar a sua autoestima se tornou o seu maior pesadelo

Uma jovem de 22 anos usou suas redes sociais nos últimos dias para compartilhar o drama que está vivendo após complicações em um procedimento estético de rinomodelação que quase resultou na perda de parte do nariz.

continua após publicidade .

Louise Reynaud, moradora de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, decidiu no início do ano — após acompanhar postagens de um cirurgião-dentista especializado em harmonização orofacial — guardar dinheiro para realizar o procedimento, pois tinha inseguranças com o próprio nariz.

No dia 5 de maio, ela concretizou o sonho, considerando que seria um procedimento menos invasivo e mais satisfatório. Entretanto, horas após a realização do processo, notou que havia algo errado.

continua após publicidade .

Quando acordou para trabalhar, sentiu fortes dores no nariz, que estava roxo, e nos lábios, já inchados. Por ter feito a rinomodelação com um profissional localmente reconhecido, a paciente se acalmou e seguiu as recomendações do cirurgião para repousar e aplicar gelo no local.

Cinco dias depois, quando retornou ao consultório, recebeu o diagnóstico de que o nariz estava necrosando e que o ácido hialurônico aplicado teria que ser removido.

“Eu fiquei meio sem reação, porque ele falou com tanta naturalidade", conta Louise. De acordo com a jovem, o dentista declarou que, posteriormente, o processo poderia ser refeito e que optou por não reportar a situação por telefone para não assustá-la.

continua após publicidade .

“Ele omitiu que meu nariz estava necrosando, isso me deixou mais chateada ainda, porque ele poderia ter falado”, afirma.

A estudante conta que, durante a remoção do ácido, sentiu toda a dor do procedimento, pois a anestesia local não produziu efeito na hora. Mas o que a tranquilizava era que faria a rinomodelação novamente. Entretanto, assim que chegou em casa, percebeu que o sofrimento não acabaria ali e a real gravidade da situação.

“Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a sentir a dor e eu vi o estado do meu nariz, eu entrei em desespero. Nossa! Foi horrível. Comecei a chorar, minha mãe entrou em desespero, não sabia o que eu fazia, se eu ia no hospital, se eu ligava para alguém, se eu falava com ele, foi bem bizarro”, conta.

continua após publicidade .

Desde então, a jovem vive uma luta diária para não comprometer toda a região, recuperar os tecidos que ainda restam e resistir às fortes dores. Um procedimento que visava recuperar a sua autoestima tornou-se o seu maior pesadelo.

Além dos danos físicos, sua autoestima ficou "superabalada", desabafa a jovem.

continua após publicidade .

A rotina da estudante, agora, se resume a idas ao hospital e ao advogado e a consultas com uma dermatologista. Desde o ocorrido, Louise não consegue ir trabalhar nem frequentar as aulas do seu curso técnico em enfermagem e até já perdeu uma prova.

A filha pequena, de 6 anos, só consegue passar um curto tempo com a mãe, no fim do dia. “Eu tinha planos de sair e viajar com ela, mas não consegui concluir nada. Está bem frustrante, ainda mais por saber que amanhã eu vou acordar e ter que voltar para a rotina” explica.

Ajuste à nova realidade

continua após publicidade .

Um dos maiores receios da jovem é a imprecisão dos resultados e ter que lidar com o que, agora, se tornou a sua maior vulnerabilidade.

“Meu maior medo é não saber o que vai acontecer, porque eu estou me tratando, estou fazendo a câmara hiperbárica, mas ainda é incerto como vai ficar, uma coisa que já era uma insegurança agora se tornou minha maior insegurança”.

As sessões na câmara são para auxiliar na circulação e na cicatrização da ferida. Durante os trajetos para os compromissos, apesar da não obrigatoriedade do uso de máscara na cidade, ela a utiliza para evitar olhares estranhos.

Além dessas dificuldades, Louise está tendo que desembolsar um valor muito maior que o gasto no procedimento para conciliar todos os compromissos.

Ela fará dez sessões na cápsula hiperbárica, sendo que cada uma custa R$ 350. Esse montante, mais os valores das consultas na dermatologista e os remédios para dor tornam os R$ 800 pagos na rinomodelação algo simplório.

Com informações: R7