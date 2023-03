Jovem fica com faca cravada na cabeça após ser atacada no DF

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A jovem foi socorrida e sobreviveu

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (30/3), após tentar matar uma jovem, de 22, no Setor Leste do Gama.

continua após publicidade .

Equipes do Grupo Tático Operacional (GTop) 29 encontraram o suspeito pouco depois de ele cravar uma faca na cabeça da vítima, que foi socorrida e levada para o Hospital de Base.

O suspeito tem registros de antecedentes pela prática de “diversos crimes”, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e havia sido preso em “várias” ocasiões.

continua após publicidade .

Com apoio do serviço de Inteligência da polícia, as equipes procuraram pelo suspeito em uma região onde ele é conhecido por atuar. Pouco depois, receberam denúncia de que ele estaria escondido nos fundo de uma casa, na Quadra 10 do Setor Leste.

Os PMs perceberam que o suspeito estava “transtornado”, sob aparente efeito de drogas e precisaram “fazer uso da força” para algemar e levar o detido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Lei do feminicídio

continua após publicidade .

Inicialmente, a reportagem divulgou que a vítima e o agressor seriam companheiros, devido à tipificação do crime. No entanto, o Metrópoles apurou que os dois não tinham relação.

Com informações, Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News