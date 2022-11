Jovem fica com cabo preso no pênis ao usar objeto para medir o órgão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso curioso foi publicado na revista médica Urology Case Reports

Um jovem de 15 anos teve que passar por uma cirurgia de emergência depois que uma tentativa de medir seu pênis resultou em um cabo USB alojado em sua uretra. O caso inusitado foi publicado na revista médica Urology Case Reports. O incidente conteceu em 2021, porém, voltou a ser assunto nos tabloides internacionais.

continua após publicidade .

O adolescente tentou extrair por conta própria, mas o cabo USB ficou enroscado e ambas as extremidades ficaram penduradas para fora do órgão.

-LEIA MAIS: Presidiário liberado em 'saidinha' violenta a própria filha de 12 anos

continua após publicidade .

Após exames, foi observado que havia um nó de fio USB dentro do jovem, o que exigia que os cirurgiões fizessem uma incisão na região entre os órgãos genitais e o ânus para arrancá-lo.

Uma outra revista científica chamada Science Direct também publicou o caso e expôs no relatório: “Experimentação sexual e gratificação, bem como transtornos mentais subjacentes, são considerados as principais causas de corpos estranhos retidos na uretra e na bexiga.

Conforme relatado ao Daily Mail, os médicos puxaram a extremidade do cabo, cortando-o do resto do fio antes de remover os pedaços restantes.

continua após publicidade .

“Embora a cirurgia tenha sido bem-sucedida e sem complicações imediatas, ele pode posteriormente desenvolver estreitamento da uretra, o que pode causar problemas ao urinar ou predispor a infecções recorrentes do trato urinário”, disse o urologista Dr. Amr Raheem.

O adolescente se recuperou sem incidentes e teve alta do hospital no dia seguinte. Contudo, ele teve que passar por um exame de acompanhamento duas semanas depois e deverá precisar de monitoramento no futuro.

Com informações, ricmais

Siga o TNOnline no Google News