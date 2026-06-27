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TRAGÉDIA

Jovem faz apelo para encontrar namorada após terremotos na Venezuela

Prédio em que a vítima de 22 anos estava desabou; tragédia já deixou centenas de mortos e milhares de desaparecidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 16:26:52 Editado em 27.06.2026, 16:26:46
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Jovem faz apelo para encontrar namorada após terremotos na Venezuela
Autor Influencer faz apelo para achar namorada, que encontra-se desaparecida - Foto: Reprodução/Instagram

Um farmacêutico e influenciador digital viajou até a Venezuela e iniciou um apelo urgente nas redes sociais para localizar a namorada, de 22 anos. A jovem está desaparecida desde a última quarta-feira (24), quando fortes terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram o país. Ela estava em um apartamento na cidade costeira de La Guaira com a mãe e o padrasto no momento em que o edifício desabou.

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O companheiro da vítima relatou que as equipes de resgate chegaram a ir até os escombros, mas não conseguiram ouvir pedidos de socorro. Em um vídeo publicado neste sábado (27), ele explicou as dificuldades enfrentadas pelos socorristas. Segundo o relato, a estrutura do prédio ainda está instável, tornando a entrada insegura sem o uso de maquinário pesado e cães farejadores.

O rapaz expressou angústia com a situação e destacou a gravidade do cenário. Ele reforçou que o caso é uma corrida contra o tempo pela vida da companheira, dos sogros e de outros possíveis sobreviventes presos sob as ruínas, clamando por ajuda especializada.


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O cenário da tragédia

O estado de La Guaira e a capital, Caracas, foram as áreas mais afetadas pelos tremores da última quarta-feira. Devido à proporção da destruição, a presidência venezuelana decretou estado de emergência no país.

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Até o momento, os números oficiais do governo apontam para pelo menos 920 mortes e 3.360 feridos. A dimensão do desastre ganha contornos ainda mais graves com os dados do Escritório de Ajuda Humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), que estima que mais de 50 mil pessoas continuem desaparecidas em todo o território nacional.

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ajuda humanitária desaparecimento estado de emergencia La Guaira resgate em desastre terremotos na Venezuela
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