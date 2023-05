Jovem entra em combustão ao tirar selfie em cima de vagão de trem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Muhammed Ali Altundal está em estado grave

Em tempos tecnológicos, tem muita gente que faz de tudo para uma foto ousada, até arriscar a própria vida. É o que aconteceu com um adolescente, de 15 anos, que ficou gravemente ferido ao tirar uma selfie em cima do vagão de um trem. O fato aconteceu em Anatolia Central, na Turquia, onde o jovem está internado em estado grave.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, Muhammed Ali Altundal teria sido encorajado por amigos a subir na parte de cima do vagão do trem para tirar a foto. O trem estava estacionado debaixo dos fio de alta tensão. Quando ele levantou o telefone para fazer a selfie, sua mão tocou nas linhas e a descarga elétrica ocorreu. Depois o corpo do jovem entrou em combustão.

- LEIA MAIS: Sofá 'voador' é registrado na Turquia: "Aladdin cansou do tapete"

continua após publicidade .

O acidente foi registrado pelo circuito interno de segurança da estação de trem que mostram o momento em que o garoto entra em combustão, provocando uma pequena explosão.

As informações são do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News