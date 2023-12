Jovem emociona ao mostrar evolução após ter dengue 2 vezes seguidas

Siga o TNOnline no Google News

Uma jovem de 23 anos chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar seu processo de recuperação depois de contrair dengue duas vezes seguidas. Acontece que Natacha Sousa, na época, chegou a pesar apenas 29 quilos e não tinha forças para sequer levantar da cama.

O primeiro diagnóstico da doença veio em julho de 2015, e a jovem ficou entre a vida e a morte. Natacha passou meses no hospital, sendo que na maior parte do tempo, ela não sabia exatamente o que estava acontecendo com o seu corpo. Ela parou repentinamente de comer, além de perder os movimentos das pernas.

Em estado de desnutrição severa, Natacha precisou se alimentar por sonda e passou cerca de duas semanas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar um derrame pleural (acúmulo de líquidos no pulmão).

Após receber alta, a jovem decidiu lutar pela sua vida e o processo de "antes e depois" viralizou e causou emoção nas redes sociais. Com a ajuda da família, médicos e amigos, Natacha conseguiu dar a volta por cima. Ela fez fisioterapia e praticou musculação para recuperar a massa muscular. Hoje, ela aguenta mais de 50 quilos de peso nas pernas e quase 30 quilos nos braços.

Veja algumas fotos publicadas por Natacha:

