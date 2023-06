Jovem embriagado é preso após furtar e capotar ambulância

Um jovem, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na sexta-feira (2), depois que ele furtou uma ambulância e capotou o veículo em Pouso Novo, no Rio Grande do Sul. Ele estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a PRF, os policiais receberam por telefone a informação de que uma ambulância do município havia sido furtada. Durante as buscas pelo veículo, ele foi localizado tombado na BR-386. O motorista estava no local ferido e apresentava sinais de embriaguez.

A PRF afirma que o jovem admitiu que havia furtado a ambulância, razão pela qual recebeu voz de prisão, foi levado para uma delegacia de polícia e, então, para uma casa prisional. Ele vai responder por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e furto qualificado.

Devido ao dano causado à ambulância furtada, o município ficará com apenas uma ambulância disponível para atender à população.

