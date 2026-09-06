Jovem eleita 1ª princesa morre em grave acidente ao sair de festa em SC

Prefeitura publicou nota de pesar nas redes sociais e, em respeito à jovem, suspendeu o Desfile Cívico de 7 de Setembro

A jovem Izabelly Maria Stuber Rodrigues, 20 anos, primeira princesa do município de Timbó Grande (SC), morreu na madrugada deste sábado (05) após ser atropelada por um carro desgovernado na Rodovia Municipal Honorino Moro, no bairro Champagnat, em Caçador (SC). Ela caminhava acompanhada de outras pessoas na saída de uma festa quando foi atingida por um Volkswagen Golf que desceu uma ladeira de ré de forma descontrolada. A jovem sofreu ferimentos graves e morreu no local.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do veículo admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente e apresentava sinais compatíveis com possível embriaguez. Ele relatou que saía de um evento e, ao tentar subir uma rua com pista molhada pela chuva, o carro perdeu aderência, desceu de ré e atingiu a jovem. O condutor foi conduzido à delegacia, e o veículo foi recolhido para perícia.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador foram acionadas e encontraram Izabelly caída próximo a uma árvore, com ferimentos graves. Os socorristas iniciaram o atendimento, mas a jovem não resistiu. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram a perícia no local.

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Izabelly havia sido eleita primeira princesa de Timbó Grande durante a primeira edição da Festa Nacional do Contestado, realizada em abril. Desde então, participava de compromissos oficiais e representava o município em eventos. Há menos de dois meses, ela iniciou uma nova profissão como designer de cílios e também trabalhava em um escritório de contabilidade, além de cursar Ciências Contábeis.

A Prefeitura de Timbó Grande publicou nota de pesar nas redes sociais e, em respeito à jovem, suspendeu o Desfile Cívico de 7 de Setembro, transferindo a programação para o próximo domingo (13).

“Hoje, retiramos a coroa da cabeça e a colocamos simbolicamente sobre o coração, onde ela permanecerá para sempre”, em uma das homenagens, o município escreveu.

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O corpo de Isabelly foi velado na Câmara Municipal de Timbó Grande e sepultado às 10h deste domingo (06) no Cemitério do Buriti.