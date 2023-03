Jovem é vítima de feminicídio na zona sul de SP; ex-companheiro é procurado

Renata Okumura (via Agência Estado)

Uma mulher, de 23 anos, foi morta no início da tarde de sexta-feira, 3, vítima de feminicídio. O caso aconteceu por volta das 12h, na rua Pedro da Costa Faleiro, Jardim Figueira Grande, na zona sul da cidade de São Paulo. O ex-companheiro da vítima, que é suspeito de ter cometido o crime, ainda está sendo procurado pela polícia.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais militares comparecerem à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher (DMM) informando que foram acionados para atender a ocorrência sobre suposto abandono de criança.

Assim que chegaram ao local, eles foram recebidos pela ex-sogra da vítima. A mesma disse que tinha ido buscar seu neto pela manhã. "A criança estava do lado de fora da casa com o uniforme escolar, porém a residência estava trancada", afirmou em nota.

Por volta das 10h30, ela retornou até a residência da vítima e conseguiu localizar a chave da casa. Assim que ela entrou na casa, encontrou a vítima morta. Os bombeiros foram acionados e constataram o óbito da jovem.

De acordo com a SSP, o aparelho celular do suspeito foi encontrado no local.

O caso foi registrado como feminicídio pela 6ª DDM que solicitou perícia ao local, bem como exames de corpo de delito, sexológico, toxicológico e coleta de DNA junto ao Instituto Médico Legal (IML).